بعد وفاة طفل وعمته بصاعقة كهربائية.. إغلاق حديقة الملك عبدالله بالرياض

حمود العنزي(صدى):

وجهت الجهات المعنية بإغلاق حديقة ” الملك عبدالله ” بحي الملز في العاصمة الرياض، بعد حادثة وفاة طفل وعمته بسبب صعق كهربائي داخل نافورة مائية بالحديقة.

ومن جانبه، أكد والد الطفل المتوفى وشقيق المواطنة ضحايا حادثة “ الصعق الكهربائي ” صحة إغلاق الحديقة.

حيث أشار إلى أن عدد من مسؤولي أمانة الرياض زاروه وقدّموا واجب العزاء.

كما أبان أن الحديقة أُغلِقت بالفعل؛ لوجود خلل واضح في الصيانة، وعدم وجود خدمات إسعافية.

ولم تصدر أي جهة معنية أي بيان أو توضيح للكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.

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