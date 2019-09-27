بالفيديو.. إلهام شاهين: دفنوني حية وحطوا عليا التراب

القاهرة(صدى):

صرحت الفنانة المصرية إلهام شاهين، بأنه تم دفنها حية في فيلم ” بستان الدم ” ، وهو ما أثار دهشة الجمهور.

وعن ذلك، قالت ” شاهين ” خلال لقائها ببرنامج ” أنا وبنتي ” المذاع عبر فضائية ” أون إي ” : ” كان في فيلم قديم وكنت وقتها في سنة ثانية في المعهد، وكان عندي وقتها 18 سنة، كان اسمه بستان الدم ” .

وأضافت: ” كان فيه جزء في حديقة الأهرام، حفروا وقالوا لي اكتمي نفسك شوية، على ما نحط عليك التراب وفعلآ عملت كدا، وكان أصعب مشهد في حياتي ” .

وتابعت ” إلهام ” : ” بعد ما شالوا عليا التراب ببص حواليا لقيت كمية دود كثيرة جدًا عليا ” .