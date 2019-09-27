بلدية الرويضة توفر وظائف على بند الأجور والمستخدمين ووظائف أخرى

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت بلدية الرويضة (محافظة القويعية) ، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، على بند الأجور والمستخدمين ووظائف (مجهزي أموات)، وترغب بشغلها لحاجة العمل الماسة، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

– وظائف على بند الأجور والمستخدمين (للنساء فقط): يٌشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، أن تكون المتقدمة من المسجلين في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

– وظائف (مجهزي أموات) (للرجال والنساء): يٌشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، السكن الدائم في الرويضة ، اجتياز الاختبار العملي.

موعد التقديم:

– التقديم بمشيئة الله تعالى بوم الأحد بتاريخ 1441/01/30هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/02/11هـ (خلال أوقات الدوام الرسمي) ، ويتم التقديم خلال الفترة الموضحة أعلاه التوجه لإدارة الموارد البشرية في البلدية.