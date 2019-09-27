بالفيديو.. جار «قاتل» زوجته الممرضة بجازان يكشف تفاصيل جديدة عن الحادثة

تركي السالم(صدى):

كشف أحد جيران ” المواطن ” الذي أقدم على قتل زوجته الممرضة في جازان، تفاصيل جديدة عن الواقعة.

وتفصيلآ، قال جار القتيل: ” القتيلة تغادر منزله دوريًا بسبب الخلاف ويتم الصلح بينهما على الرغم من شكوكه والخلافات التي غالبًا تتأصل على شكوك لكونه مريضًا نفسيًا ” .

كما نفى ” الجار ” سماعه أي تهديدات بالقتل للقتيلة، وإن حدث ذلك فهو لم يُشع بين الجيران على الأقل، مشيرًا إلى أن الجاني أقدم على ارتكاب جريمة قتل سابقة وخرج بعد العفو عنه.

وعن إقدام الجاني على الانتحار، قال: ” ما يتداول عن أن الجاني أقدم على الانتحار لم يصلنا أي تأكيد عنه وأظنه غير صحيح، ولكن المؤكد لدى الجهات الأمنية أن الاتصال الذي أجراه بشقيق القتيلة بعد تنفيذ جريمته كان يوصيه فيه بابنيه قبل ارتطامه بالجدار ووفاته ” .