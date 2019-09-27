  • الجمعة 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. لوحة إبداعية لولي العهد بأسماء مدن المملكة تقترب من موسوعة جينيس

بالصور.. لوحة إبداعية لولي العهد بأسماء مدن المملكة تقترب من موسوعة جينيس

بالصور.. لوحة إبداعية لولي العهد بأسماء مدن المملكة تقترب من موسوعة جينيس
نايف السالم(صدى):

نجح الفنان “صالح العقاري ” في إنتاج أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بالخط العربي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

ومن المقرر أن تدخل اللوحة الإبداعية موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد جهد عامين ، أثمر عن ملامح مبدعة لسمو ولي العهد مع تناسق أسماء مدن ومحافظات المملكة في تناغم غير مسبوق .

واللوحة العملاقة محفورة بالـ “كلادنج” الخرساني بشكل احترافي ، وطولها 30م وعرضها 20م، ومرسومة بأسماء مناطق ومدن ومحافظات المملكة بأسلوب فني راقي ودقيق .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5952 ] نشر منذ 4 دقائق

الجهد و اضح و تسلم يدك يا فنان

[ عدد التعليقات: 5952 ] نشر منذ 4 دقائق

الجهد و اضح و تسلم يدك يا فنان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *