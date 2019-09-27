بالصور.. لوحة إبداعية لولي العهد بأسماء مدن المملكة تقترب من موسوعة جينيس

نايف السالم(صدى):

نجح الفنان “صالح العقاري ” في إنتاج أكبر لوحة فنية في العالم مرسومة بالخط العربي لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان .

ومن المقرر أن تدخل اللوحة الإبداعية موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية في ثلاثة أقسام متنوعة بعد جهد عامين ، أثمر عن ملامح مبدعة لسمو ولي العهد مع تناسق أسماء مدن ومحافظات المملكة في تناغم غير مسبوق .

واللوحة العملاقة محفورة بالـ “كلادنج” الخرساني بشكل احترافي ، وطولها 30م وعرضها 20م، ومرسومة بأسماء مناطق ومدن ومحافظات المملكة بأسلوب فني راقي ودقيق .