بعد تعافيه من الإصابة.. ميندي يستكمل مسيرته الطويلة مع مانشستر سيتي

نواف السالم(صدى):

يستعد بنجامين ميندي الظهير الأيسر لمانشستر سيتي لإكمال مسيرته بعد الخضوع لجراحتين في الركبة خلال فترته مع النادي، مما يجعله يطمح للمشاركة في عدد كبير من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وقال ميندي: ” إنه شعور جيد جدًا ولم تكن عودة سهلة، لكنني لا أبكي ولم تتغير كثير من الأمور ” ، لافتا: ” قمت بعمل شاق في برشلونة ومانشستر في فترة التأهيل، وساعدني كل الأطباء كثيرًا، يمكن أن يشعر الجمهور بالحزن وأنا أتفهم ذلك لكن لا يمكنني سوى بذل مزيد من الجهد الشاق ” .

وأوضح ميندي: ” أتمنى أن تمضي الأمور على ما يرام وأن أتمكن من مساعدة الفريق على المدى البعيد، أنا عدت الآن للفريق وأريد الاستمرار واستعادة إيقاع اللعب ” .

وكان ميندي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة ضد كريستال بالاس في 2017 بعد وقت قصير من انضمامه من موناكو وغاب 7 أشهر، ثم أُصيب بتمزق في غضروف الركبة في 2018، ليكتفي بخوض 23 مباراة بجميع المسابقات في أول موسمين له مع مانشستر سيتي، لكنه يتوق الآن لعودة جديدة.