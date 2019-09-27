اللجنة الثقافية النسائية لنادي الجوف الأدبي بالقريات تحتفي بيوم الوطن

هناء سعود(صدى):

تحت شعار ( همه حتى القمة) أقامت اللجنة الثقافية النسائية لنادي الجوف الأدبي بالقريات برنامج الاحتفاء باليوم الوطني السعودي ٨٩، في مقر جمعية التنمية الأسرية، تحت إشراف رئيسة اللجنة الدكتورة ميسون مزكي العنزي وإدارة الأستاذة هند العبوش.

بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم محاضرة للدكتورة ميسون العنزي بعنوان ( همة فوق القمة)، حيث بدأت بالحديث عن توحيد المملكة العربية السعودية، وأنها ليست بالمهمه السهله جمع هذه القبائل البدوية الحرة وتوطينها بهجر، وأن من الأساسيات التي أهتم بها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في مشروع التوطين هو بناء المساجد ونشر العلم عن طريق الكتاتيب إيماناً منه بأهمية العلم وأنه أساس التقدم وبناء الدولة وأهم عوامل الوصول إلى القمه.

ثم تحدثت عن أثر هذا الأساس في تقدم المرأة وإبراز دورها، وكيف أعطيت حقها في التعليم، وكان لمحافظة القريات الشرف بتأسيس اول مدرسة بنات في السعودية عام ١٣٧٠ه، في عهد الملك سعود رحمه الله، وفي ختام المحاضرة تحدثت عن الصعاب التي واجهتها المرأة السعودية قديماً، وعصر التمكين الذي تعيشه اليوم والإنجازات التي حققتها.

وبعد نهاية المحاضرة ألقت الطالبة نوره هايل قصيدة بعنوان ( عشق وطن) من كلمات الدكتورة ميسون العنزي، تلاها عرض فيديو عن تأسيس الكتاتيب بالمملكة، ثم شاركت الاستاذة إيمان إبراهيم حبرم بقصيدة بعنوان ( تحية للعلم العربي السعودي) من ديوان والدها ( ديوان المرادي) للأستاذ أبراهيم حبرم رحمه الله، وفي الختام شارك الحضور بفقرة الأسئلة والمسابقات وتم تقديم الهدايا للحاضرات وقدمت العنزي رئيسة اللجنة الثقافية النسائية لنادي الجوف الأدبي الشكر والتقدير لجمعية التنمية الأسرية على ماقدموه من حفاوة وحسن تعامل .