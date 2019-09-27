خلاف عائلي حاد وتهديد بالسلاح في جدة والشرطة تمنع الكارثة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال دوريات الأمن بمحافظة جدة من السيطرة على مقيم هدد عائلته بسكين إثر خلاف حاد ، فيما أسفرت الواقعة عن إصابة رجلي أمن بجروح سطحية باليد والقدم .

وتفصيلاً ، فقد ورد بلاغ لشرطة جدة من فتاة يفيد بخلاف حاد بين شقيقها المقيم ووالدته ، وأنها ووالدتها إضطرا لإغلاق الباب عليهما بسبب حالته العصبية إذ كان يهددهما بسكين .

وعلى الفور انتقلت دوريات الأمن لموقع البلاغ بأحد الأحياء ، حيث كانت الفتاة مصابة بتشنجات ، وتم السيطرة على شقيقها وإفلات السكين من يده فيما تعرض رجلي أمن لإصابات لحظة افتكاكه .

وتحقق الجهات الأمنية في ملابسات الواقعة على أن يتم إحالة القضية للنيابة العامة لإكتمال الإجراءات النظامية .