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إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين

إعلان أسماء حكام مباريات اليوم من دوري المحترفين
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم قبل قليل عن أسماء حكام مباريات اليوم الجمعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وأبان أن مباراة الشباب والإتحاد والتي ستقام في 6:25 مساءً سيديرها طاقم بولندي وهو: بافيل راكزوفسكي :حكم ساحة ، وميشال أوكوبوفيست :حكم مساعد ، وكرزوسزتوف ميرموس :حكم مساعد ، وكرزيستوف جابوكيك :حكم رابع وزيبغنيو دوبرينين : حكم فيديو ، وكونراد سابيلا : حكم فيديو ثاني .

بينما يدير مباراة الوحدة والفتح التي ستقام في الـ8:15 مساءً الهولندي سيمن موندر : حكم ساحة ، ورشارد بولومان ، ومارتن كارتينج ، وكيفين بلوم ، وجواو كابيلا ، والحكم المحلي رائد الزهراني ، بنفس ترتيب تكليفات الحكام السابقين .

كما سيدير مباراة الأهلي والنصر التي ستقام في تمام 8:15 مساءً ، البرتغالي آرتور سواريس كحكم ساحة ، وروي ليسينيو حكم مساعد ، سيباستيان غورهي ، ومانويل أوليفريا ، ماغنوس لوندييرغ ، وباولو براس ، بنفس ترتيب التكليفات السابقة .


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