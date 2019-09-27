لجنة حكام نسائية ضمن لجان اتحاد الكرة قريباً

ماجد محمد(صدى):

استمراراً لدعم وتطوير الرياضة النسائية ، يعكف اتحاد كرة القدم على دراسة تهدف لضم لجنة الحكمات السعوديات لكرة القدم إلى مظلة الاتحاد، وذلك عبر لجنة الحكام الرئيسية التابعة له.

وقالت مصادر مطلعة إنه سبق وأطلق الاتحاد دورات للتحكيم النسائي، بكل من جدة والرياض والدمام.وكان 16 فريقاً نسائياً سعودياً وخليجياً شاركت في بطولة كرة القدم النسائية الخليجية التي أقيمت بالمنطقة الشرقية .

كما شهدت البطولة بروز أول معلقة رياضية سعودية، وهي هيلة الفراج، فيما ينتظر أن ينطلق أول دوري نسائي سعودي في الرابع من أكتوبر المقبل بمحافظة أبحر بجدة.