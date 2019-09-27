لجنة حكام نسائية ضمن لجان اتحاد الكرة قريباً
استمراراً لدعم وتطوير الرياضة النسائية ، يعكف اتحاد كرة القدم على دراسة تهدف لضم لجنة الحكمات السعوديات لكرة القدم إلى مظلة الاتحاد، وذلك عبر لجنة الحكام الرئيسية التابعة له.
وقالت مصادر مطلعة إنه سبق وأطلق الاتحاد دورات للتحكيم النسائي، بكل من جدة والرياض والدمام.وكان 16 فريقاً نسائياً سعودياً وخليجياً شاركت في بطولة كرة القدم النسائية الخليجية التي أقيمت بالمنطقة الشرقية .
كما شهدت البطولة بروز أول معلقة رياضية سعودية، وهي هيلة الفراج، فيما ينتظر أن ينطلق أول دوري نسائي سعودي في الرابع من أكتوبر المقبل بمحافظة أبحر بجدة.
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 25 دقيقة
قلنا لكم الشغله لن تتوقف علي قيادة المراءه للسياره هيه خطوه راح تجر عشرات الخطوات هناك من يسعي لارضاء الدول الغربيه التي تتشدق بحقوق المراءه في السعودية ولم تنضر في حال المراءة في بلدانها التي تستغل من قبل الرجال كسلعة لكسب المال وتجعل منهم ماده لترويج سلعهم بابراز مفاتنها هل تصدقون بان اعدائنا يريدون الخير لنسائنا لاوالله بل يسعو لافسادها ليفسد المجتمع ليسهل السيطرة عليه وللاسف ان التخطط خارجي والتنفيذ من الداخل قال الرسول صلي الله عليه وسلم ان اخشي مااخشي عليكم النساء فان فتنة بني اسرائيل كانت النساء فلم يقل اخشي عليكم الفقر او العدو وانما قال النساء
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 326 ] نشر منذ 21 دقيقة
الزمن القادم اخرجوا المراه من بيتها كانت معززه مكرمة وهكذا الحال إلى أن بدأت تخرج من بيتها شيئا فشيئا
قياده المراه للسياره وعمل البيع في الأسواق والان تلعب كرة القدم نحس الدنيا انقلبت رأسا على عقب خدعوك يامره
الا ليت الزمن يرجع