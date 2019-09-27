 برنامج تشغيل المدن الطبية بوزارة الداخلية يفعل ملتقى الابتعاث في تخصص التمريض

محمد السعران(صدى):

عقد برنامج المدن الطبية بوزارة الداخلية ملتقى بمشاركة خمس من أعرق الجامعات البريطانية وهي جامعة بيرمنجهام والتي تصنف من ضمن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم وأفضل عشر جامعات في تخصص التمريض عالمياً ، جامعة نوتينجهام والتي تحتل المرتبة الثامنة والعشرون عالمياً في تخصص التمريض ، جامعة كوينز والتي تحتل المرتبة العشرون عالمياً في مجال التمريض

، جامعة كوفنتري وجامعة يوكلان .

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات وعقد الشراكات والاستفادة من المخرجات الطبية لتشغيل المدن الطبية مستقبلاً والاستنارة بخبرات الجامعات والمستشفيات الامريكية والبريطانية بما يخدم استراتيجية المدن الطبية ورؤيتها في التميز الطبي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية .

وشمل الملتقى إقامة محاضرات تعريفية وورش عمل للتعريف بأنظمة ولوائح الإبتعاث بالإضافة إلى اختبارات تحريرية ومقابلات شخصية من قبل منسوبي الجامعات البريطانية لتحديد مستوى اللغة الانجليزية لدى المرشحين وتسهيل عملية الحصول على القبول الفوري وتم ترشيح ( ٢٠٠) طالب وطالبة .

وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تشغيل المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي أن المدينة الطبية في الرياض هي أحدى أبرز وأكبر المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها من قبل خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في بداية هذا العام ، حيث تحتوي على ٢٤٠٠ سرير في كل من الرياض وجدة وفي كل مدينة مستشفى رئيس وسبعة مستشفيات متخصصة.

و هي مستشفى الأورام ، ومستشفى الأطفال ، مستشفى للتأهيل الطبي ، مستشفى الجراحات المتخصصة ، مستشفى الأعصاب والعظام ، مستشفى النساء والولادة ، مستشفى القلب والأوعية الدموية و مستشفى الطب النفسي حيث تقدم هذه المستشفيات بالمدن الطبية مجموعة شاملة من الخدمات الطبية ، وأضاف الدكتور الرشيدي أن رسالة المدن الطبية بوزارة الداخلية هي الإستخدام الأمثل للخبرات الطبية والتقنية الحديثة ؛ لتقديم خدمة طبية بجودة عالية تحوز على رضا المريض .