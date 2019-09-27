لمواجهة التحديات.. « تويوتا » تعتزم رفع حصتها في سوبارو 

أميرة خالد(صدى):

تعتزم شركة تويوتا اليابانية للسيارات رفع حصتها في شركة سوبارو إلى قرابة عشرين بالمئة لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية حول ما يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة والكهربائية فضلا عن تعزيز خدماتها في مجال النقل.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة تويوتا في سوبارو التي تنتج السيارتين ” فوريستر ” و ” اوتباك ” من 17 إلى 20 بالمئة.

وتعقد كبرى شركات السيارات في العالم مثل تويوتا اليابانية وفولكسفاجن الألمانية وغيرها شراكات في الوقت الحالي في مواجهة الغموض الذي يكتنف مستقبل صناعة السيارات في العالم والتي يصل حجمها إلى 2.23 تريليون دولار.

وانخفضت أسهم سوبارو صباح اليوم في بورصة طوكيو بنسبة 0.7 بالمئة بعد ارتفاعها بنسبة 32 بالمئة خلال العام الجاري، فيما انخفضت أسهم تويوتا بنسبة 0.8 بالمئة.