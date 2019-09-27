قطر تزيح الستار عن خطتها الخاصة بتوفير الكحوليات لمشجعي المونديال

نايف السالم(صدى):

أوضحت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، أن البلاد ترغب في سهولة حصول المشجعين الزائرين خلال البطولة على المشروبات الكحولية، وإنها ستستخدم السفن السياحية لضمان استيعاب مليون زائر متوقع.

ومن جانبه، قال ناصر الخاطر رئيس المنظمة: ” بالنسبة لكأس العالم، نريد التأكد من سهولة حصول الجماهير التي ستأتي من الخارج على الكحول، والذين يريدون تناول المشروبات الكحولية أثناء وجودهم هنا، لذا نريد العثور على أماكن مخصصة للجماهير للحصول على المشروبات الكحولية، بخلاف الأماكن التقليدية ” ، مبينا أن بلاده تفكر في خفض أسعار المشروبات الكحولية.

وأكد الخاطر أن المثليين ليس عليهم الخوف في قطر حيث تحظر مثل هذه الأمور، على الرغم من أن القانون لا يتم تطبيقه.