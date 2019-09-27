«النمر» يوجه رسالة للمريض الذي يتمنى الموت

عادل الحربي(صدى):

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين ، رسالة للمريض الذي يتمنى الموت ، مؤكداً على ضرورة تمسكه بالأمل في الشفاء وزوال البلاء عنه .

ونبه “النمر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينهى عن تمني الموت عند نزول البلاء .

وقال “النمر ” اليوم الجمعة : لذلك المريض الذي يقول(يارب أموت وارتاح) ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتمنينَّ أحدُكم الموت لضرٍّ نزل به فإذا كان لا بد فاعلاً فليَقُل:اللهم أحيني ماكانت الحياة خيرًا لي،وتوفَّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي .