السجائر الإلكترونية تصيب بأمراض غامضة في الرئة

واشنطن(صدى):

سجلت السلطات الصحية الأميركية ارتفاع في الأشخاص المصابين بأمراض في الرئة بسبب تدخين السيجارة الإلكترونية مع 12 وفاة، وأكثر من 800 حالة إصابة مثبتة أو محتملة.

وتعد السجائر الإلكترونية مسؤولة عن إصابات كثيرة منتشرة في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة، بحسب مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت السلطات الصحية الفيدرالية أن كل الأشخاص المصابين استخدموا سجائر إلكترونية، لكنها لم تتمكن بعد من تحديد أسباب هذه المشكلات الرئوية، وتبين أن غالبية عبوات السجائر الإلكترونية المستخدمة كانت تحوي مادة ” تي اتش سي ” المنشط الرئيسي في القنب.