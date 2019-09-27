دراسة عالمية: السعوديون أكثر سكان العالم تفاؤلا بفضل ولي العهد

علي القحطاني(صدى):

أكدت دراسة عالمية حديثة حول النمو الإقتصادي والسفر والتقنية والمستقبل أن السعوديين أكثر السكان تفاؤلاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم .

وكشفت الدراسة التي أجرتها مؤسسة “يوجوف” العالمية وتمت بمشاركة 20 ألف مواطن من 23 دولة من 6 قارات ، أن 67% من السعوديين لديهم نظرة إيجابية عن المستقبل ، و61% منهم متفائلون وهو رقم يزيد عن المتوسط العالمي .

وقالت الدراسة أن أهم أسباب تفاؤل السعوديين نشر التسامح والإحترام ، ورؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة البديلة والمشاريع الضخمة وتوطين الوظائف وتوظيف المرأة.