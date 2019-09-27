من أجل الصحة العقلية.. فيسبوك تحجب عدد الإعجابات والمشاركات عن منشوراتها

وكالات(صدى):

في خطوة جديدة من نوعها ، قررت شركة فيسبوك إخفاء عدد الإعجاب والمشاركة والتعليقات التي تظهر على المنشور أمام جميع المتابعين وجعلها مرئية لصاحب المنشور فقط .

وبدأت فيسبوك اليوم الجمعة في تطبيق قررها كمرحلة أولى في أستراليا ، على أن يتم تعميم القرار لكافة المستخدمين حول العالم .

ومن المتوقع أن يثير القرار جدل كبير إذ سيعجب بعض الأشخاص بينما سيرفضه آخرون ، بإعتبارها آداه لقياس الجماهيرية والشعبية .

وجاء القرار استجابة لردود فعل من الأخصائيين في الصحة العقلية الذين أكدوا أن أعداد التعليقات والإعجابات تسبب المقارنة الإجتماعية .

كما استند القرار إلى أبحاث الرفاهية ، بعدما عبر كثيرون عن حزنهم من ضعف عدد التفاعل مع منشوراتهم وتنمر أولئك الذين يملكون شعبية عليهم .

ولازالت فيسبوك تضع تجربتها في إنستجرام الذي يحظى بنفس القرار منذ وقت طويل تحت الملاحظة ، وتستمر في متابعة ردود الأفعال على التطبيقين.