كشف هوية المُبلغ عن مكالمة « ترامب » ورئيس أوكرانيا

واشنطن(صدى):

أوضحت معلومات جديدة هوية من قام بالتبليغ عن المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لافتة إلي أنه يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وتم انتدابه إلى البيت الأبيض.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه ” تم انتداب المبلغ للعمل في البيت الأبيض في مرحلة ما، لكنه عاد منذ ذلك الحين إلى وكالة الاستخبارات المركزية.

وتبين أنه ” خضع لتدريب في تحليل المعلومات وكان يعرف بدقة تفاصيل السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بأوروبا “ ، ويمتلك ” فهمًا جيدًا “ للسياسة المتعلقة بأوكرانيا.

واتضح أن رجل الاستخبارات لم يكن شاهدًا مباشرًا على المحادثة الهاتفية، وعلم بها ” في إطار العلاقات المنتظمة بين وكالات الاستخبارات “ .