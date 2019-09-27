« علي عواجي » يعتزم الرحيل عن الأهلي خلال الميركاتو الشتوي 

ماجد محمد(صدى):

يعتزم لاعب الأهلي ” علي عواجي ” الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتفصيلا، ينوي علي عواجي جناح أهلي جدة الرحيل خلال انتقالات يناير 2020 وذلك يأتي على الرغم من رفضه عروض استعارة في الفترة الصيفية.

ويعتبر عواجي مقيد في قائمة الاستثمار للموسم الثاني على التوالي ويجري تدريباته الانفرادية في مقر النادي.

ويرغب اللاعب يريد الخروج من الأهلي خلال يناير المقبل حتى ولو على سبيل الإعارة رغم رفضه المغادرة في الصيف مع العلم أن العروض التي تلقاها كانت ضعيفةً مادياً.