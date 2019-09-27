أمسية شعرية نسائية بمناسبة اليوم الوطني ٨٩ برفحاء

فاطمه الرويلي(صدى):

نظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية أمسية شعرية نسائية بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، أحياها الشاعرات الشاعرة منى بنت عبدالله الطوير والشاعرة هلا بنت محمد المساعد والشاعرة وضحى بنت خضر العنزي المنطقة وأدارت الأمسية الأستاذه نوف عبدالله العنزي ، وذلك في مركز الاحتفالات بمحافظة رفحاء ، وتأتي الأمسية ضمن احتفالات الجمعية باليوم الوطني ٨٩ .

واشتملت الأمسية على عدد من القصائد الوطنية التي لاقت استحسان الحضور وإعجابهم.

وفي ختام الأمسيه سلمت مشرفة القسم النسائي سناء الملحم الدروع التذكارية للشاعرات وعريفة الأمسية.