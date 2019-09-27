«مورينيو» يرفض عرضا من الدوري البرتغالي

طلال الغامدي(صدى):

ذكر موقع ” كالتشيو ميركاتو ” الإيطالي، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفض عرضًا من الدوري البرتغالي للعودة مجددًا إلى التدريب.

وتفصيلآ، كان العرض المقدم لـ ” مورينيو ” من نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، خلال الموسم الحالي، إلا أنه رفض المنصب.

حيث يطمح ” مورينيو ” في العودة إلى كرة القدم الأوروبية والإشراف على أحد الأندية الكبيرة في الدوريات الخمس الكبرى، وإعادة بريق لقبه ” السبيشل وان ” كواحد من أفضل المدربين في العالم.

يذكر أن ” مورينيو ” أصبح بعيدًا عن التدريب منذ الموسم الماضي بعد إقالته من منصبه كمدرب لفريق مانشستر يونايتد، واكتفى بالعمل في عديد القنوات الرياضية كمحلل.