حقيقة فوائد الشكولاتة لتحسين البصر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن عدم صحة ما يُقال حول فوائد الشكولاته الداكنة على البصر بعد تناول 200 جرام .

وقالت الدراسة الأمريكية ، أنه كان يُعتقد بأن مضادات الأكسدة الموجودة بالشكولاته تساعد على زيادة تدفق الدم للجهاز العصبي ومن ثم زيادة إدراك الرؤية ، ولكن الدراسة الحديثة أثبتت عدم التأكد من صحة ذلك .

وفحص الأطباء عيون المتطوعين قبل وبعد تناول الشكولاته ولم يظهر أي اختلافات جوهرية في اختبارات البصر بعد تناولها .

ومع ذلك فقد طالب جراح العيون الدكتور الأميركي جاريث ليما ، بمزيد من الأبحاث لإحتمال حدوث فائدة للبصر ولو على المدى الطويل .