حقيقة فوائد الشكولاتة لتحسين البصر
كشفت دراسة علمية حديثة عن عدم صحة ما يُقال حول فوائد الشكولاته الداكنة على البصر بعد تناول 200 جرام .
وقالت الدراسة الأمريكية ، أنه كان يُعتقد بأن مضادات الأكسدة الموجودة بالشكولاته تساعد على زيادة تدفق الدم للجهاز العصبي ومن ثم زيادة إدراك الرؤية ، ولكن الدراسة الحديثة أثبتت عدم التأكد من صحة ذلك .
وفحص الأطباء عيون المتطوعين قبل وبعد تناول الشكولاته ولم يظهر أي اختلافات جوهرية في اختبارات البصر بعد تناولها .
ومع ذلك فقد طالب جراح العيون الدكتور الأميركي جاريث ليما ، بمزيد من الأبحاث لإحتمال حدوث فائدة للبصر ولو على المدى الطويل .
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