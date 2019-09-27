بالفيديو.. «أودي» تزيح الستار عن مواصفات كروس أوفر المميزة

برلين(صدى):

كشفت ” أودي ” مؤخرًا الستار عن سيارة ” كروس أوفر ” مميزة، بمواصفات تجعل منها واحدة من أفضل السيارات الرياضية في الأسواق.

وعن مواصفاتها، فإن سيارة RS Q3 2020 الجديدة تتميز بهيكل انسيابي أنيق، مزود بشبك أمامي عريض وفتحات هوائية كبيرة إضافة إلى مصابيح LED فريدة الشكل.

كما تتمتع بـ ” قمرة مميزة “.فيها مقاعد جلدية مريحة، ونظام مولتيميديا متطور ومقود رياضي، وشاشة تعمل باللمس للتحكم بمعظم خصائص المركبة.

كما زودت بنظام يمنع انزلاقها على المنعطفات، ونظام يتحكم بالفرامل على السرعات العالية ونظامي دفع أمامي ورباعي.

وفيما يتعلق بمحرك السيارة، فهي تتمتع بمحرك توربيني خاص بـ 5 أسطوانات بعزم 400 حصان، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل لزيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 4 ثوان ونصف الثانية.

ومن المتوقع أن تطرح هذه السيارة في الأسواق أواخر العام الجاري، بسعر يتراوح ما بين 63 و75 ألف دولار.