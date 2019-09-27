موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو ” الإسبانية عن موعد مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة بالدور الثاني من الدوري الإسباني .

وأكدت الصحيفة أنها ستقام يوم الأحد الموافق الأول من مارس المقبل ، الساعة 21.00، على ملعب سانتياغو برنابيو .

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت عن عقد مباراة الكلاسيكو الأولى بالدوري يوم 26 أكتوبر المقبل بملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة .

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة الكلاسيكو والتي ستشهد منافسة مشتعلة وسط تألق نجوم الفريقين برشلونة وريال مدريد .