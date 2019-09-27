د. التويجري يتفقد المرافق الصحية في تمير

سعيد العجل(صدى):

قام مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض د. محمد التويجري يرافقه وكيل الوزارة للامداد والشؤون الهندسية المهندس عصام الجبير ، ووكيل الوزارة للامداد والشؤون الهندسية حمد المناع بزيارة تفقدية لمستشفى تمير العام .

حيث تفقد اقسام المستشفى ومرافقه العامة ، و زيارة العيادات الخارجية ، والمختبر والاشعة وقسم الإسعاف والطوارئ، وكذلك جميع اقسام التنويم والعناية المركزة كما تم زيارة عدد من مرافق الخدمات العامة.

وأطلع الدكتور التويجري ومرافقيه على سير الاعمال في مشروع المستشفى الجديد ، والذي يتم تشييده على نفقة الشيخ ابراهيم السلطان .

كما وقف الدكتور التويجري على مشروع اعادة تأهيل مركز صحي الخالدية ، والذي سيتم افتتاحه قريباً .

وقد وجه الدكتور التويجري الى بذل المزيد من الجهد لكل ما من شأنه الرقي بمستوى الخدمات الصحية داخل المستشفى وكافة المراكز الصحية في المحافظة .

وعبر الدكتور التويجري عن بالغ شكره وتقديره للشيخ السلطان على هذا التبرع السخي، سائلا المولى ان يجعل ما قدمه رفعة له في الدنيا والاخرة .

وأضاف أن “صحة الرياض” تسعى الى تعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الاعمال والمؤسسات المانحة للقيام بأعمال خيرية ذات اثر صحي يلبي الإحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من أهداف وتوجيهات معالي وزير الصحة د. توفيق بن فوزان الربيعة في الرقي بالخدمات الصحية وتفعيل برنامج المشاركة المجتمعية.