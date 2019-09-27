معلومات جديدة عن أول مطار بالمملكة بعد تدشينه في عهد الملك المؤسس 

عادل الحربي(صدى):

يعد مطار الملك عبد العزيز الدولي هو المطار الأول الذي عرفته المملكة عام 1945 حين تم تدشينه بجدة في عهد مؤسس الدولة الملك عبدالعزيز، حيث شهد ذلك العام وصول أول طائرة مدنية إلى البلاد، وعرف إقلاع أول رحلة دولية من جدة باتجاه دمشق في حزيران/يونيو 1945.

و افتتح المطار غرب المملكة بوابة جوية منذ ذلك الوقت لوصول مئات الملايين من المسلمين إلى الديار المقدسة، وسط إجراءات طالها التحسين المستمر والتطوير الرهيب، الذي تجسد مع افتتاح خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مطار الملك عبدالعزيز الجديد صالة رقم 1.

وجاء افتتاح المطار الجديد في جدة بعد مرور يوم واحد على احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89 مضموناً يعكس اهتمام قادة المملكة منذ عهد المؤسس وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنظومة الخدمات الموجهة لتنمية البلاد التي تحتضن بين جنباتها أطهر بقاع العالم.