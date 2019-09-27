بمقابل 32 مليون جنيه استرليني.. مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع «بوكيتينو»

نواف السالم(صدى):

تسعى إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المدرب ماوريسو بوكيتينو، في حال تمت إقالة المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير.

وتفصيلآ، يستوجب على ” الشياطين الحمر ” دفع ما يقرب من 32 مليون جنيه استرليني لصالح توتنهام هوتسبير، من أجل الحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني.

وكان مانشستر يونايتد قد سجل الانطلاقة الأسوأ له منذ فترة طويلة، حيث تعد بداية فريق سولسكاير الحالية هي الأسوأ تاريخيًا في الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد.