طبيب عيون يكشف عن الأسباب الرئيسية لإحمرار العينين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب عيون عن أسباب حمرة العينين، ومن أبرزها أولا.. العيون الدموية المتفجرة: حالة صحية تؤدي إلى احمرار في بياض العين.

ثانيا.. التهاب الملتحمة: يؤدي التهاب الملتحمة إلى حرقة شديدة في العينين، وإلى لزوجة ظاهرة فيهما.

ثالثا.. جفاف العينين: من أهم أسباب احمرار العينين، ويتسبب في حرقة شديدة، أو ضبابية في الرؤية.

رابعا.. التهاب الجفن: يتسبب التهاب الجفن في انتفاخه وترهله وفي ظهور نتوءات صغيرة.

خامسا.. رموش داخل العينين: تؤدي هذه الحالة إلى احمرار العينين والشعور بشيء في العين.