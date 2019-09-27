  • الجمعة 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. طبيب عيون يكشف عن الأسباب الرئيسية لإحمرار العينين

طبيب عيون يكشف عن الأسباب الرئيسية لإحمرار العينين

طبيب عيون يكشف عن الأسباب الرئيسية لإحمرار العينين
متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف طبيب عيون عن أسباب حمرة العينين، ومن أبرزها أولا.. العيون الدموية المتفجرة: حالة صحية تؤدي إلى احمرار في بياض العين. 

ثانيا.. التهاب الملتحمة: يؤدي التهاب الملتحمة إلى حرقة شديدة في العينين، وإلى لزوجة ظاهرة فيهما.  

ثالثا.. جفاف العينين: من أهم أسباب احمرار العينين، ويتسبب في حرقة شديدة، أو ضبابية في الرؤية.

رابعا.. التهاب الجفن: يتسبب التهاب الجفن في انتفاخه وترهله وفي ظهور نتوءات صغيرة.

خامسا.. رموش داخل العينين: تؤدي هذه الحالة إلى احمرار العينين والشعور بشيء في العين. 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *