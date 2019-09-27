طبيب عيون يكشف عن الأسباب الرئيسية لإحمرار العينين
كشف طبيب عيون عن أسباب حمرة العينين، ومن أبرزها أولا.. العيون الدموية المتفجرة: حالة صحية تؤدي إلى احمرار في بياض العين.
ثانيا.. التهاب الملتحمة: يؤدي التهاب الملتحمة إلى حرقة شديدة في العينين، وإلى لزوجة ظاهرة فيهما.
ثالثا.. جفاف العينين: من أهم أسباب احمرار العينين، ويتسبب في حرقة شديدة، أو ضبابية في الرؤية.
رابعا.. التهاب الجفن: يتسبب التهاب الجفن في انتفاخه وترهله وفي ظهور نتوءات صغيرة.
خامسا.. رموش داخل العينين: تؤدي هذه الحالة إلى احمرار العينين والشعور بشيء في العين.
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