أسود الأطلس يستدعي «حمد الله»
كشفت مصادر إعلامية عن استدعاء نجم النصر عبد الرازق حمد الله إلى القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلس المغربي الذي يستعد لخوض مبارتين وديتين أمام ليبيا والجابون في 11 ، و15 أكتوبر المقبل .
وتأتي تلك الخطوة كإنجاز آخر لمهاجم النصر الذي حطم الأرقام القياسية في الموسم الماضي ، غير أنه معاناته من الإصابة كانت وراء تراجع آداءه نسبياً في الفترة الأخيرة .
وجاء إستدعاء حمد الله لقائمة المنتخب الوطني من وحيد خليلوزيتش دون تدخل من مسؤولي الرياضة هناك .
وكانت أزمة حمد الله مع لاعب الحزم قد انتهت بسلام بعد انتشار فيديو لحمد الله وهو يبصق عليه ، ولن يتعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف 6 مبارايات كما كان متوقع .
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