أسود الأطلس يستدعي «حمد الله»

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن استدعاء نجم النصر عبد الرازق حمد الله إلى القائمة الأولية لمنتخب أسود الأطلس المغربي الذي يستعد لخوض مبارتين وديتين أمام ليبيا والجابون في 11 ، و15 أكتوبر المقبل .

وتأتي تلك الخطوة كإنجاز آخر لمهاجم النصر الذي حطم الأرقام القياسية في الموسم الماضي ، غير أنه معاناته من الإصابة كانت وراء تراجع آداءه نسبياً في الفترة الأخيرة .

وجاء إستدعاء حمد الله لقائمة المنتخب الوطني من وحيد خليلوزيتش دون تدخل من مسؤولي الرياضة هناك .

وكانت أزمة حمد الله مع لاعب الحزم قد انتهت بسلام بعد انتشار فيديو لحمد الله وهو يبصق عليه ، ولن يتعرض اللاعب لعقوبة الإيقاف 6 مبارايات كما كان متوقع .