بالصور.. ليلة كرنفالية متفردة في حب الوطن بمركز قوز الجعافرة

صبيا(صدى):

أقام أهالي مركز قوز الجعافرة البارحة إحتفالاً متميزاً باليوم الوطني المجيد التاسع والثمانون برعاية سعادة محافظ صبيا الأستاذ منصور بن زيد الداود، وبحضور سعادة رئيس مركز قوز الجعافرة الأستاذ أحمد بن جابر العقدي وعدد كبير من قيادات الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمشايخ والأعيان والوجهاء من محافظة صبيا ومركز القوز وذلك في مسرح البلدية بالواجهة البحرية بالقوز المزدانه بالمرافق الجميلة والمدهشة التي أعدتها بلدية المركز.

حيث بدأ الحفل بوصول سعادة المحافظ الذي كان في إستقباله رئيس مركز القوز ورئيس بلدية المركز ورئيس مجلسها البلدي وشيخ شمل قبائل الجعافرة وعدد من القيادات وعند وصولهم لمقر الحفل تشرفوا بالسلام على ذوي الشهداء من أبناء مركز قوز الجعافرة والتقاط الصور التذكارية معهم في المكان الخاص الذي أعده المركز لهم بمقدمة الحضور.

عقب ذلك بدأت فقرات الحفل بالنشيد الوطني ثم آيات من القران الكريم بعد ذلك أطلق الجمهور خمسة آلاف بالونه ملونة بصحبة الموسيقى الوطنية.

عقبها أستمع الحضور لكلمة مضيئة من رئيس مركز القوز الأستاذ أحمد العقدي نالت إستحسان الجميع عبر فيها عن تفرد هذا الوطن العزيز بقيادته العظيمة مستلهماً ملامح من بطولات المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي وحد القلوب قبل توحيد الجغرافيا وبنى دولة وأسس ملكاً تابع ابناءه الملوك من بعده توطيد أركانه ونشر الأمن والتنمية في ربوعه حتى أصبح في عهد ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز ثقلاً عالمياً مؤثراً على توازنات القوى وعمقاً إستراتيجياً للعرب والمسلمين.

تلاها إستعراض رائع لفرقة أطفال بصحبة أغنية وطنية ثم ألقى شيخ شمل قبائل الحعافرة الشيخ أحمد الاخرش كلمة ضافية جدد من خلالها البيعة الصادقة للقياده الحكيمة.

عقبها توالت الفقرات مابين قصائد شعرية ورقصات شعبية وإستعراضات غنائية للأطفال والعائلات.

بعدذلك تم تسليم جوائز المسابقات وتكريم الرعاة، وأنتهى الإحتفال بأوبريت غنائي جمييل رافقته رقصات الفرق الشعبية تم في نهايته إطلاق الألعاب النارية التي زينت سماء موقع الإحتفال مشكلةٍ مناظر إبداعية مدهشة صفق لها الجمهور طويلاً.

وقد عبر الحضور بمختلف فئاتهم عن سعادتهم وأنبهارهم وإعجابهم الكبير بماشاهدوه في الإحتفال ووصفوه بالإسطوري لتميزه وشموليته مثمنين لرئيس مركز قوز الجعافرة ورئيس بلديتها ورئيس مجلسها البلدي وكافة الحهات المنظمة جهودهم الكبيرة التي بذلوها لإنحاح الحفل والفعاليات المصاحبة له والتي إستمرت لمدة أربعة أيام وتجاوزت الخمسة وعشرين فعالية نفذتها لجنة التنمية الاجتماعية بالقوز ونادي الحي واللجنة الرياضية بالمركز.

وبعد نهاية الحفل الرسمي ومغادرة المسؤولين أستمرت العروض والرقصات الشعبية التي صدحت بأهازيج في حب الوطن وقيادته وتلاحمها على مر الزمان.