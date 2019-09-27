مركز صحي وسط المدينة ينفذ مبادرة «عينك أغلى ماتملك»

خالد الحارثي(صدى):

نفذ مركز صحي وسط المدينه مساء امس الخميس ٢٧ محرم ١٤٤١ مشروع التمكين المجتمعي الثاني لهذا العام ٢٠١٩ بقياده مدير المركز وقائد فريق التمكين بالحي الاستاذ فيصل الحارثي وأعضاء فريق التمكين وبدعم مجمع الملك فيصل الطبي الطائف ممثلا في مدير المجمع الاخصائي اول مبارك اليامي والصحه العامه وشئون المراكز وقسم العيون والبصريات.

وفي التفاصيل وبحضور مدير اداره التثقيف الاكلينيكي وتعزيز الصحه الاخصائي تركي دغريري ومدير شؤون المراكز بمجمع الملك فيصل الاستاذ فايز الشهري وأعضاء التمكين المجتمعي من مركز حي البلد و الشرطه وأعيان ورجال الاعمال بالحي ومشاركة فريق فينا خير التطوعي ، مشروع التمكين المجتمعي والذي يهتم بصحه العين تحت شعار “عينك اغلى ماتملك”.

وذكرت مشرفة البصريات بصحة الطائف ومنسقه البرنامج الوطني لصحه العين ومكافحه العمى الأخصائية / بدريه الغامدي أن المبادرة تستهدف بالدرجه الاولى مرضى السكري لتأثيرة على شبكية العين وكذلك الفئة العمرية المستهدفة من 20-70 سنه وتقدم أيضاً خدمات التثقيف الصحي للمجتمع ، كما أفادت مشرفة التمكين المجتمعي بأنه تم تثقيف أكثر من (300) والكشف على أكثر من ( 100) زائر وزائرة في اليوم الأول حيث حيث اكتشفت 61 حالة بالموقع وتم تحويلهم من الفريق الطبي بالموقع بأولوية لعيادة العيون بمجمع الملك فيصل.

وقد شهدت المبادره حضور كثيف من مرتادي المنطقة التاريخية بسوق البلد حيث موقع المبادره والتي تستمر لمده ثلاثه ايام.

الجدير بالذكر أن مبادرة التمكين المجتمعي تحظى منذ انطلاقتها بدعم ومتابعة سعادة مدير الشئون الصحية بالطائف الصيدلي صالح بن سعد المؤنس لما لها من أهمية في تعزيز صحة أبناء مجتمع محافظة الطائف .