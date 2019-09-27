بربطه مع «أبشر» .. نظام جديد لتسجيل الأجهزة الطبية

علي القحطاني(صدى):

صرح أحمد رجب، مدير قسم التسجيل في الهيئة العامة للغذاء والدواء، بأن تسجيل بيانات الأجهزة والمعدات الطبية سيتم خلال الأسابيع المقبلة على النظام الجديد، بعد الاستغناء عن المنصة القديمة.

وأبان ” رجب ” أن التسجيل في النظام الجديد سهل للغاية، وسيتم الانتقال إليه فور استكمال المتطلبات اللازمة.

كما أوضح أنه تم وضع جميع الأنظمة على النظام الشامل الجديد، وتم ربطه بـ ” أبشر ” لأسباب أمنية.

فيما تم ربط النظام مع وزارة التجارة والاستثمار، ويجري العمل على ربطه بوزارة الشؤون البلدية والجمارك السعودية

وجاء ذلك خلال ورشة عمل عن النظام الإلكتروني الموحد بالهيئة، والتي نُظمت بغرفة الشرقية أمس الخميس.