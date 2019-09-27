بالفيديو.. الرئيس السيسي يصل مصر ويوجه كلمه للمواطنين: لا داعى للقلق

القاهرة(صدى):

عاد صباح اليوم، الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد زيارة للولايات المتحدة الأمريكية شارك خلالها في أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة .

وقال الرئيس في تصريحات عقب وصوله الإعلام له دور كبير في توعية المواطنين، وهناك صورة يتم تزييفها لتغيير الواقع، مصر بلد قوي بالمصريين، لا يمكن خداع المصريين، والشعب المصري أصبح أكثر وعيًا ولا داعي للقلق.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسى على “فيس بوك” ، صور الرئيس بعد رحلة العودة، حيث احتشد عدد كبير من المواطنين لاستقبال الرئيس، وحرص الرئيس على النزول والتواصل معهم عن قرب، وسط حالة من الاحتفاء بعودة الرئيس.