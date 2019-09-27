ميليشيا الحوثي تمنع الغذاء العالمي من إدخال مساعدات لمدنيين محاصرين بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منظمة الغذاء العالمي من إدخال المساعدات الغذائية للسكان المحاصرين في مدينة الدريهمي، جنوب محافظة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن المنع جاء بعد أن تم الاتفاق مع القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى بالتعاون مع المنظمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان المحاصرين بالمدينة.

وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي تخلفت عن تنفيذ الاتفاق ورفضت فتح الطريق أو إزالة الألغام من طريق مرور المساعدات.

وأكدت المصادر العسكرية، أن القوات الحكومية وقوات التحالف العربي أنهت الترتيبات المناطة بها لمساعدة المنظمة في إيصال المساعدات وأمنت مرورها بمواقعها، غير أنها تفاجأت برفض ميليشيا الحوثي وتنصلها عن تنفيذ الإتفاق.

ويواصل المتمردون الحوثيون منذ شهور فرض حصار على عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي في مناطق سيطرتها ولم تسمح لهم بالخروج منها وتتخذ منهم دروعاً بشرية.