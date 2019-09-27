الكشف عن المكان الأكثر أمانا للطفل في السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت مؤسسة ديكرا للفحوصات الفنية عن المكان الأكثر أمانا للطفل في السيارة الذي يتوقف على عدة أمور مثل عمر ووزن الطفل، موضحة أن المقعد الخلفي وراء الراكب الأمامي يعتبر المكان الأكثر أمانا على الإطلاق.

ولفتت إلي أن الجانب الأيمن يتميز بالابتعاد بالطفل عن حركة المرور، وتأمين أفضل لدخول أو خروج الطفل من جانب السيارة البعيد عن حركة المرور، فضلا عن التأمين الصحيح لمقعد الطفل عن طريق مواضع تثبيت نظام Isofix، والتي تتيح تركيب مقعد الطفل بشكل صحيح.

وأبانت ديكرا أن عدم تأمين الطفل بشكل صحيح قد يؤدي إلى اندفاع الطفل بشكل عنيف داخل السيارة في حال وقوع تصادم أو حتى عند إجراء مناورة كبح شديدة، ما قد يتسبب في تعرضه لإصابات خطيرة في العمود الفقري أو الرأس.