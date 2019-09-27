ارتفاع توظيف المواطنات بقطاع النقل والتخزين إلى 92.6% في 90 يوما

عادل الحربي(صدى):

شهد قطاع النقل والتخزين بالمملكة إرتفاع في نسبة التوطين بين الرجال والنساء خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019 .

وارتفعت نسبة توظيف المرأة في مجال النقل والتخزين إلى 92.6 % خلال تلك الفترة بإجمالي 9307 موظفة .

كما ارتفع عدد المواطنين العاملين بالمجال إلى 75228 موظف بنسبة 29% من إجمالي عدد العاملين الذكور ، خلال نفس الفترة ، وفقاً لصحيفة محلية .

وكانت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية قد أعلنت توطين 19 مهنة بالمجال وهي : كبير إداري الموارد البشرية بالمنشآت الحكومية والخاصة ، ومدير شؤون الموظفين ، ومدير شؤون العمل والعمال بالمنشأت ، ومدير علاقات الأفراد ، وإختصاصي شؤون الأفراد .

بينما منعت الوظائف الأقل درجة وظيفية على المواطنين والمواطنات ، مع تطبيق العقوبة على المنشآت المخالفة ، في إطار سعي الحكومة إلى المزيد من التوطين للقضاء على البطالة .