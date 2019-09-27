إحالة قاضية للتحقيق بسبب صورة مع «مهند»

أنقرة(صدى):

بدء مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا التحقيق مع قاضية تركية؛ عقب انتشار صورة لها مع الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف عربيًا بـ ” مهند ” .

وتفصيلآ، بدأت الأزمة عندما قامت القاضية بشر صورة لها مع ” مهند ” من داخل قاعة المحكمة، الذي تم استدعائه للاستماع لإفادته في في قضية التهرب الضريبي.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، التي ذهبت إلى أن مهند التقطها مع قاضيته التي تحاكمه.

ومن جانبه، رد ” تاتليتوغ ” على الجدل المثار، وأوضح في تغريدة على ” تويتر ” ، أن القاضية الموجودة معه في الصورة ليست هي التي تنظر قضيته أمام المحكمة.