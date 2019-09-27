أول تعليق من أنغام على دخول زوجها إلي عالم الغناء

القاهرة(صدى):

رحبت الفنانة أنغام بدخول زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حلبة «المنافسة الفنية» كمطرب، مبينة أنه يتمتع بصوت قوي يحمل ملامح «الرجولة».

وأضافت أنغام أن صوت زوجها مميز وقوي، بالإضافة إلى صوته الرجولي، موضحة أن الميزة الأخيرة مهمة عندي في تقييم المطرب، كما رهنت تقديم أول «ديو» بينهما بموافقته، مشيرة إلى أنه قد يرفض.

وعبرت أنغام عن رفضها لحصر أسباب نجاح ألبومها الأخير «حالة خاصة جدا» في الجهد المبذول منها ومن زوجها أحمد إبراهيم، قائلة: «فريق العمل والشعراء والموزعون والملحنون الذين تعاونت معهم هم السبب الرئيسي وراء نجاح الألبوم».