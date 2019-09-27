الخطيب: العباءة ستكون اختيارية للأجنبيات وسننشر قانون للباس

نايف السالم(صدى):

سلطت وكالات الأنباء العالمية الضوء على فتح طلبات الحصول على تأشيرات سياحية للمملكة من 49 دولة وإتجاه المملكة لتنشيط قطاع السياحة الواعد ضمن الرؤية الإقتصادية 2030 .

وأكد رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني “أحمد الخطيب” لوكالة “بلومبيرج ” الأمريكية أنه يمكن لسياح الدول الأخرى التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج .

كما أكد ً على تشجيع الإستثمارات السياحية في المملكة لزيادة موارد النقد الأجنبي لمختلف القطاعات من الفنادق والمطاعم وغيرها ، إذ تستهدف حكومة المملكة 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 م ، و100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030 .

وحول اشتراط إرتداء العباءة ، قال “الخطيب” ، أن العباءات ستكون اختيارية للزوار والمقيمين الأجانب ، لكنها ستخضع لقواعد تتطلب ارتداء ملابس محتشمة ، مؤكداً أن حكومة المملكة ستنشر قانون اللباس ، وأنه لن يخل بالإحتشام العام .

وأشار الخطيب إلى ترحيب المواطنين بالثقافات المختلفة مؤكداً على إتساع الأفق السعودي الذي أرسل مئات الآلاف من الطلاب للدراسة بالخارج ، وأنه يرحب بإستكشاف الثقافة القوية والعظيمة للمملكة .

وتشهد خطوة التأشيرات السياحية ترحيب واسع على صعيد خبراء الإقتصاد والعاملين بالقطاع السياحي مؤكدين أن المملكة تزخر بالمزارات العريقة والحديثة والطبيعية الجاذبة للسياح.