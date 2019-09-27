الخطيب: العباءة ستكون اختيارية للأجنبيات وسننشر قانون للباس
سلطت وكالات الأنباء العالمية الضوء على فتح طلبات الحصول على تأشيرات سياحية للمملكة من 49 دولة وإتجاه المملكة لتنشيط قطاع السياحة الواعد ضمن الرؤية الإقتصادية 2030 .
وأكد رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني “أحمد الخطيب” لوكالة “بلومبيرج ” الأمريكية أنه يمكن لسياح الدول الأخرى التقديم في السفارات والقنصليات في الخارج .
كما أكد ً على تشجيع الإستثمارات السياحية في المملكة لزيادة موارد النقد الأجنبي لمختلف القطاعات من الفنادق والمطاعم وغيرها ، إذ تستهدف حكومة المملكة 64 مليون زيارة بحلول عام 2022 م ، و100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030 .
وحول اشتراط إرتداء العباءة ، قال “الخطيب” ، أن العباءات ستكون اختيارية للزوار والمقيمين الأجانب ، لكنها ستخضع لقواعد تتطلب ارتداء ملابس محتشمة ، مؤكداً أن حكومة المملكة ستنشر قانون اللباس ، وأنه لن يخل بالإحتشام العام .
وأشار الخطيب إلى ترحيب المواطنين بالثقافات المختلفة مؤكداً على إتساع الأفق السعودي الذي أرسل مئات الآلاف من الطلاب للدراسة بالخارج ، وأنه يرحب بإستكشاف الثقافة القوية والعظيمة للمملكة .
وتشهد خطوة التأشيرات السياحية ترحيب واسع على صعيد خبراء الإقتصاد والعاملين بالقطاع السياحي مؤكدين أن المملكة تزخر بالمزارات العريقة والحديثة والطبيعية الجاذبة للسياح.
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