تفاصيل مثيرة حول احتجاز أكاديمي في تركيا واستجوابه لمدة 5 ساعات 

أنقرة(صدى):

كشف أكاديمي عن تفاصيل مثيرة بشأن احتجازه في تركيا، قائلا إنه عومل بصورة سيئة في المطار وتحسنت المعاملة بعد تدخل سفارة المملكة في أنقرة ليتم إطلاق سراحه والسماح له بالدخول إلى تركيا والإقامة فيها لمدة 5 أيام.

ولفت الأكاديمي في تصريحات صحفية:” فؤجئت لدى وصولي مطار إسطنبول الدولي في زيارة سياحية باحتجازي بواسطة سلطات الأمن التركية وإخضاعي إلى تحقيق مكثف لمدة 5 ساعات دون إبداء أي سبب، رغم أن سفري كان بناء على تأشيرة متعددة السفرات تم الحصول عليها من القنصلية التركية في جدة”.

وأوضح الأكاديمي، أنه منع من التواصل أو إجراء أي مكالمات هاتفية مع أي طرف، مشيرا:” تم استجوابي بواسطة عدد كبير من عناصر الأمن التركي، طلبت منهم إعادتي إلى المملكة، غير أنهم طلبوا مني الانتظار رهن التوقيف”.

وأردف الأكاديمي:” مكثت 5 أيام أنهيت فيها ارتباطات خاصة وفي طريق العودة إلى مطار إسطنبول تم إيقافي مجددا مدة نصف ساعة وختم جواز سفري بالمغادرة بعد أن تم إبلاغي بعدم العودة مجددا إلى تركيا من مسؤولي المطار”، موضحا أنه لا يعلم سبب الإجراء لعدم وجود ما يبرره، لاسيما أنه سبق له زيارة تركيا مرات عدة وهو بعيد تماما عن أي شبهات تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء”.