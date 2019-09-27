لتشارك في الطرح العام المحلي.. «أرامكو» تخاطب صناديق الثروة السيادية

علي القحطاني(صدى):

صرحت مصادر مطلعة بأن شركة ” أرامكو ” خاطبت صناديق الثروة السيادية ” جهاز أبوظبي للاستثمار، وجي.آي.سي، ومبادلة للاستثمار ” ؛ وذلك للمشاركة في الطرح العام المحلي.

وكشفت المصادر أن ” أرامكو ” تستعد للإعلان رسميًا عن الطرح الأولي لأسهمها نحو الـ20 من أكتوبر القادم، كما لم تستبعد إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية ” تداول ” خلال شهر نوفمبر.

وذكرت المصادر أيضًا أن هناك دراسة لرفع الحصة المطروحة إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضعف النسبة المعلنة سابقًا.