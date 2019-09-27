  • الجمعة 27

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. لتشارك في الطرح العام المحلي.. «أرامكو» تخاطب صناديق الثروة السيادية

لتشارك في الطرح العام المحلي.. «أرامكو» تخاطب صناديق الثروة السيادية

لتشارك في الطرح العام المحلي.. «أرامكو» تخاطب صناديق الثروة السيادية
علي القحطاني(صدى):

صرحت مصادر مطلعة بأن شركة ” أرامكو ” خاطبت صناديق الثروة السيادية ” جهاز أبوظبي للاستثمار، وجي.آي.سي، ومبادلة للاستثمار ” ؛ وذلك للمشاركة في الطرح العام المحلي.

وكشفت المصادر أن ” أرامكو ” تستعد للإعلان رسميًا عن الطرح الأولي لأسهمها نحو الـ20 من أكتوبر القادم، كما لم تستبعد إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية ” تداول ” خلال شهر نوفمبر.

وذكرت المصادر أيضًا أن هناك دراسة لرفع الحصة المطروحة إلى 10% من أرامكو، وهو ما يعادل ضعف النسبة المعلنة سابقًا.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *