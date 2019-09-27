«ترامب» يلاحق من كشفوا مكالمته مع رئيس أوكرانيا ويتهمهم بالتجسس

واشنطن(صدى):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأشخاص الذين قدموا معلومات حول مكالمته مع رئيس أوكرانيا بالتجسس ، مطالباً بالبحث عنهم .

ووفقاً لـ”نيويورك تايمز” فإن “ترامب ” أكد لموظفي بعثة بلاده بالأمم المتحدة أن هؤلاء الأشخاص أقرب للجواسيس وأن ” الجواسيس قديماً كان يتم التعامل معهم بشكل مختلف ” .

وأعلنت لجنة الاستخبارات الأمريكية تفاصيل البلاغ المقدم من قبل رئيس الاستخبارات الوطنية، والذي كشف اتهام ترامب بالاستعانة برئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد المرشح المحتمل، جو بايدن .

وقال جوزيف ماغوير، القائم بأعمال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكي ، في مستهل جلسة استجوابه بمجلس النواب الأمريكي لرئيس لجنة الإستخبارات : أؤكد للجميع، أنا لست حزبيا، وأنا لست سياسيا، لقد خدمت في البحرية الأمريكية نحو 36 عاما، وأقدر كثيرا ما كنت أقوم به .

وأضاف : لقد خدمت مع ثمانية رؤساء أمريكيين منذ نحو 4 عقود، ويتم الآن التشكيك في نزاهتي

وأكد أنه قبل أن يتقدم بتلك الشكوى، استشار مكتب محامي البيت الأبيض ووزارة العدل، بما في ذلك المفتش العام ، ومر بجميع الإجراءات القانونية .

وأردف: وجد المستشار القانوني لوزارة العدل أن الشكوى لم ترق لدرجة القلق، لأن الرئيس ليس عضوا في مجتمع الاستخبارات، ما يعني أنه غير ملزم قانونا بنقل تلك الشكوى إلى لجان الاستخبارات في الكونغرس .

وقال ماغوير أنه يعتقد أن المفتش العام وكل من عرضت عليهم الشكوى، كانوا يتصرفون بـ”حسن نية طوال الوقت” ولم يتعمدوا تعطيل الشكوى .

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