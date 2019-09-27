أبرزهم الغسيل المتكرر وقلة شرب المياه.. أسباب جفاف البشرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر مشكلة ” جفاف الجلد ” إحدى مشاكل البشرة الشائعة التي تواجهها الكثير من النساء، حيث تنتج في معظم الأحيان عن تبدلات الطقس، لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز أسباب مشكلة جفاف البشرة.

* الغسيل المتكرر

الإفراط في غسيل وتعقيم بشرة الوجه من أهم أسباب جفافهار فالجلد على زيوت طبيعية وعند غسل الوجه باستخدام الصابون أو منظف البشرة عدة مرات في اليوم فهذا يجرد الجلد من الرطوبة.

* سخونة الماء

يدمر ذلك حاجز الزيوت العطرية الذي يحمي البشرة، مما يؤدي إلى تهيج الجلد وحدوث التهابات غير مرغوبة، والأفضل أن تكون حرارة الماء معتدلة ولا تبقى في الحمام لفترة طويلة.

* المبالغة بـ ” التقشير ”

يُعد ” التقشير ” خطوة مهمة في روتين العناية بالبشرة، ولكن الإفراط في ذلك يمكن أن يعطي نتائج غير مرغوبة.

* قلة شرب الماء

ينصح الخبراء بشرب كمية كبيرة من الماء للحفاظ على رطوبة الجلد والجسم بشكل عام، ويمكن اتباع نظام غذائي غني بالدهون الصحية، لتحسين قدرة الجسم على الاحتفاظ بالماء.

* العامل الوراثي

يملك البعض استعدادًا وراثيًا لـ ” جفاف البشرة ” ، ويجب على هؤلاء استخدام مرطبات خاصة للجلد يصفها الطبيب المختص.