لجنتين لبحث أضرار الضريبة الجديدة بالمطاعم التي تقدم منتجات التبغ

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أنه سيتم تشكيل لجنتين من ” الغرفة التجارية ” في جدة؛ لبحث الضرر المتوقع على المستثمرين في المطاعم التي تقدم منتجات التبغ.

وسيتم أيضًا بحث الضرر المتوقع على المستهلكين، وذلك عند تطبيق قرار فرض نسبة رسوم من إجمالي فاتورة المبيعات على محلات تقديم منتجات التبغ تبلغ 100% من الفاتورة لا المنتجات.

وتسعى اللجنتان لتحديد الضرر بدقة بمشاركة أصحاب الخبرة وملاك المطاعم، كما سترفع توصياتها بعد الدراسة إلى اللجنة الكبرى المشكلة لهذا الغرض، وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

وفي هذا السياق، أفاد مستثمرون أنهم حصلوا على إقرار استلام من وزارة الشؤن البلدية يطلب من المستثمر التقدم بطلب ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في ” المقاهي والمطاعم ” .

كما يلزم أيضًا تجهيز الموقع بنظام محاسبي؛ لرصد نسبة المبيعات من إجمالي فاتورة المبيعات وإيضاح قيمة الرسم في بند مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها.