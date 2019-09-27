بالفيديو.. شرطة الطائف تطيح بـ 21 مجهولا لاتخاذهم من مرمى نفايات إيواء لهم

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أطاحت شرطة الطائف، ب21 من العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وذلك في “مرمى النفايات” بحي النسيم، والذي استخدمه المجهولون مقر إيواء لهم.

وجاء ذلك مواصلة للجهود المبذولة من شرطة الطائف، والتي تكثف جهود منسوبيها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ضمن الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”.

يذكر أن “وزارة الداخلية” دعت في أوقات سابقة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها، بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء أو التستر على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، والتعامل معهم، أو تقديم الدعم لهم؛ تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة العقوبات والإجراءات النظامية.