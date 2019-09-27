إطلاق أندرويد 10 للهواتف منخفضة المواصفات

وكالات(صدى):

أطلقت شركة جوجل نظام (أندرويد 10 غو) Android 10 Go edition للهواتف الذكية منخفضة المواصفات، ومعه العديد من المزايا الجديدة.

وأوضحت الشركة: «ولأننا طوّرنا أندرويد ليكون للجميع؛ فإننا سعينا إلى أن يكون جعْل هذه الأجهزة ذات أسعار معقولة وجودة عالية، أولوية قصوى؛ ولهذا السبب أطلقنا نظام أندرويد (إصدار غو) في عام 2018، وهو نظام مصمم خصيصًا للهواتف الذكية بذاكرة (رام) تبلغ سعتها 1.5 جيغابايت أو أقل» .

وقالت أنه مع نظام أندرويد 10 (إصدار جو)؛ أصبح النظام سريعًا أكثر وآمنًا؛ بما في ذلك مساعدة المستخدمين على التبديل بين التطبيقات على نحو أسرع، ودون استهلاك الكثير من الطاقة.

وحسّنت الشركة السرعة والموثوقية؛ إذ أصبحت التطبيقات تشتغل أسرع بنسبة 10% مقارنة بنظام أندرويد 9 (إصدار غو): «إن أندرويد 10 (إصدار غو)، يتضمن طريقة جديدة للتشفير، بنتها جوجل خصيصًا للهواتف منخفضة المواصفات، وأطلقت عليها اسم (أديناتوم) Adiantum».