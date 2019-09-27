وظائف نسائية شاغرة في جمعية أعمال للتنمية الأسرية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية أعمال للتنمية الاسرية بمنطقة الرياض (جمعية أعمال) توفر وظائف شاغرة (للنساء) لحملة الثانوية العامة، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (موظفة أمن).

واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، شهادة الثانوية العامة، يفضّل وجود خبرة، أن يكون العمر ما بين 25 إلى 39 سنة، إجادة جيدة للغة الإنجليزية، التفرغ التام، المرونة في ساعات العمل.

وأوضحت أن المميزات: الراتب 5,000 ريال، يومان إجازة بالأسبوع، العمل 8 ساعات، تأمين طبي، تأمينات اجتماعية؛ بينما التقديم من خلال الرابط التالي من هـــنـــــــا