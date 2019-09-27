«‏العساف» : النظام الإيراني هو نظام إرهابي مارق

علي القحطاني(صدى):

أكد‏ وزير الخارجية إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في الأمم المتحدة، أن النظام الإيراني هو نظام إرهابي مارق.

وأوضح «العساف» : «النظام الإيراني يهدد استقرار المنطقة ومستقبل الطاقة في العالم.. ولا يعرف إلا القتل والدمار والاغتيالات»؛ مستطردًا: «‏على إيران إما أن تصبح دولة طبيعية أو تواجه موقفا دوليا موحدا».

وأضاف: «‏الهجمات النكراء التي تعرضت لها السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي ‎.. نحمل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت بقيق وخريص » ؛ متابعًا: «الميليشيات في اليمن أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا على السعودية بدعم إيراني».