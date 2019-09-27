«العساف» : النظام الإيراني هو نظام إرهابي مارق
أكد وزير الخارجية إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في الأمم المتحدة، أن النظام الإيراني هو نظام إرهابي مارق.
وأوضح «العساف» : «النظام الإيراني يهدد استقرار المنطقة ومستقبل الطاقة في العالم.. ولا يعرف إلا القتل والدمار والاغتيالات»؛ مستطردًا: «على إيران إما أن تصبح دولة طبيعية أو تواجه موقفا دوليا موحدا».
وأضاف: «الهجمات النكراء التي تعرضت لها السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي .. نحمل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت بقيق وخريص » ؛ متابعًا: «الميليشيات في اليمن أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا على السعودية بدعم إيراني».
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