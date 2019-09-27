بالفيديو.. إنقاذ رضيع من ميتة مروعة بعدما احتجزه المصعد

بكين(صدى):

شهدت مدينة هيفي شرقي الصين، واقعة مروعة لاحتجاز جسد رضيع داخل مصعد، حيث توقف المصعد وخروج الركاب، وفي النهاية سحبت الأم دراجتها الهوائية، وعلى مقعد الدراجة كان يجلس رضيعها، الذي يبلغ من العمر 15 شهرًا.

وأظهر مقطع فيديو، أنه في اللحظة التي كانت الأم على باب المصعد تسحب الدراجة، انطلق المصعد إلى أعلى على الرغم من الأبواب المفتوحة، وتمكنت الأم من إبعاد جسدها عن طريق الإطار الخرساني لبئر المصعد، لكن هذا الإطار ضغط على الهيكل الحديدي للدراجة.

وبعد ذلك، توقف بعدما حاصر الدراجة وبداخلها الرضيع على مقعده؛ حيث نصف الرضيع السفلي داخل المصعد بينما كانت رأسه والجزء العلوي خارج المصعد، ولو أكمل صعوده لقسم الرضيع نصفين.

وجرت عملية إنقاذ سريعة ومحمومة وهو ما قام به رجال الإنقاذ بسرعة حتى تمكنوا من قطع مقعد الطفل من الهيكل المعدني للدراجة، حتى تمكنوا من سحب الطفل وإخراجه بسلامة دون إصابات.