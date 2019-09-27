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  3. مسافرة تفتح مخرج الطوارئ بالطائرة لإستنشاق هواء نقي

مسافرة تفتح مخرج الطوارئ بالطائرة لإستنشاق هواء نقي




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